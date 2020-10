Le era arrivata una multa per essere passata col semaforo rosso, soltanto che il veicolo immortalato dal rilevatore automatico non è intestato a lei. Così il Comune fatti i dovuti controlli e verificato l’errore, ha annullato il verbale. Protagonista dell’episodio una guidatrice, che dopo aver ricevuto una sanzione per violazione al codice della strada si è accorta che l’auto oggetto dell’accertamento, realizzato da un’apparecchiatura automatica, non era sua. Attraverso un avvocato ha quindi presentato un’istanza al municipio e la multa è stata cancellata.

