Vedano al Lambro, un gufo entra in casa dal camino: intervengono i vigili del fuoco

Vedano al Lambro (Monza) – Per fortuna non era acceso. Un gufo è caduto nel camino. Di una casa di Vedano al Lambro.

Erano le 17.30 quando il volatile è caduto nel condotto della canna fumaria in una villetta in via Resegone e, ritrovatosi all’interno dell’appartamento, ha cominciato a svolazzare a destra e a manca spaventato. Non riuscendo a uscire pur con le finestre aperte, il rapace si è ritrovato prigioniero, finché la padrona di casa non ha pensato di chiamare il 112.

Dopo aver spiegato la situazione al numero unico Europeo 112, la chiamata è poi stata gestita dalla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza, che prendendo le informazioni necessarie ha inviato sul posto l'autopompa dal distaccamento di Lissone. L'equipaggio è riuscito a isolare in un angolo il gufo che, una volta recuperato, e verificato che non fosse ferito, è stato rimesso in libertà.