Valentina Basilico regina del Salvador

Dal Centro America ecco la prima vittoria di Valentina Basilico. La brianzola trionfa nel Gran Premio El Salvador per donne elite con arrivo nella città di Sansonate dopo 89 chilometri. Passata quest’anno nella formazione iberica della Eneicat CM Team, Basilico si è imposta in volata battendo la russa Tamara Dronova Balabolina e l’olandese Sylvie Swinkels entrambe della squadra Roland Cycling Team. La 18enne Vittoria Grassi (Bepink Bongioanni Monza) chiude in nona battuta. Dopo il Gran Premio Presidente (ieri), Valentina parteciperà al Tour El Salvador in programma dall’8 al 13 marzo. Ventuno anni da compiere il 17 aprile, Valentina Basilico ottiene a El Salvador la settima vittoria da quando è approdata nella categoria donne elite: lo scorso anno si era aggiudicata la corsa di Piasco nel Cuneese, mentre nel 2022 due tappe alla Vuelta a Formosa Femenina in Argentina, il Trofeo Rancilio a Parabiago e i traguardi di Valvasone in Friuli e di Galliate in Piemonte. Nel suo palmarès anche un titolo europeo e due tricolori in pista, e il campionato italiano su strada tra le allieve.

Dan.Vig.