Un’educatrice dell’infanzia da inserire all’asilo nido

Asilo nido a Vedano al Lambro cerca 1 educatrice asilo nido per assistenza e intrattenimento dei bambini, progettazione delle attività di animazione ricreativa ed educativa da quelle più semplici (ad esempio attraverso l’uso dei giochi) a quelle più complesse al fine di stimolare il loro sviluppo sociale. Si richiede: laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione (classe L-19) o laurea specialistica/magistrale in ambiti correlati; preferibile esperienza pregressa ma si valutano anche profili alla prima esperienza. Si offre contratto a tempo indeterminato full time da lunedì al venerdì tra le 8 e le 16/17.30. Inviare candidature con curriculum a ido.monza@afolmb.it, indicando il riferimento dell’annuncio di lavoro 8MAY252. È possibile anche candidarsi online compilando il form all’indirizzo https://afolmonzabrianza.it/servizi-al-lavoro/offerte-di-lavoro e allegando anche in questo caso il proprio cv.