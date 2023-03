Una scossa alla mobilità Dopo i monopattini le bici elettriche: città sempre più green

Una flotta di 500 monopattini elettrici e, ora, la novità di 200 biciclette a pedalata assistita. Monza investe sulla mobilità elettrica condivisa. E sostenibile. Il servizio prevede un’area di sosta vincolata che racchiude il centro storico, la stazione e il parco, in cui le biciclette e i monopattini possono essere presi e riconsegnati solo in alcune specifiche zone mappate sulle app di ciascun operatore (Dott e Lime) e comunque visibili anche fisicamente, grazie a bolli adesivi a terra e cartelli. Al di fuori dell’area di sosta vincolata la fermata è libera, secondo il Codice della strada.

Regole anche per la velocità: in una porzione del centro storico, ritenuta “ad alta densità pedonale”, monopattini e biciclette avranno una velocità preimpostata a 10 kmh; nella zona pedonale, invece, la velocità sarà di 6 kmh. La circolazione è invece vietata lungo viale Marconi-Fermi-viale delle Industrie-Stucchi- Sp60 e all’interno dei Giardini della Villa Reale. "Più del 60% degli spostamenti in auto in città avviene entro i 3 km – spiega l’assessore a Mobilità e Ambiente Giada Turato –. Per questo nel Piano urbano della mobilità sostenibile in corso di elaborazione potenzieremo la mobilità dolce, che al momento conta meno del 17% degli spostamenti cittadini".

In questa direzione va l’impegno a "creare nuovi percorsi pedonali e ciclabili sicuri– aggiunge il sindaco Paolo Pilotto – per dare ai monzesi la possibilità di scegliere come spostarsi in città anche senza l’auto". Per noleggiare una e-bike o un monopattino, è necessario scaricare la app sul proprio smartphone (ridedott.comit; li.meit-itthe-app). I costi di noleggio: per ogni minuto di utilizzo, Dott 30 centesimi, Lime 33 centesimi; abbonamento giornaliero, Dott 8,49 euro, Lime 9,99; settimanale, Dott 23,99 euro, Lime 24,99; mensile, Dott 99,99, Lime 81,99.

Marco Galvani