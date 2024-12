Una pioggia di orsetti a fin di bene. I giocatori di basket per la Pediatria

Sono campioni in campo, ma fanno la differenza anche fuori: il gruppo del Basket Seregno, nei giorni scorsi, è stato protagonista di un bel gesto destinato ad allietare le giornate ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Desio. In occasione della partita casalinga contro l’Apl Lissone, infatti, il Basket Seregno ha organizzato il suo primo Teddy Bear Toss. Una pratica che è nata negli Stati Uniti, soprattutto in occasione della partite di hockey su ghiaccio e che, lentamente, ha iniziato a diffondersi sempre di più anche in Europa, coinvolgendo in prima battuta i Paesi anglosassoni. L’iniziativa, in sé, è molto semplice: gli spettatori lanciano in campo orsetti, ormai più in generale qualsiasi tipo di peluche, che sarà poi devoluto in beneficenza ai bambini più sfortunati. Così è accaduto anche al PalaSomaschini, dove il Basket Seregno è di casa e dove ha scelto di organizzare questa iniziativa benefica. Il pubblico non si è fatto pregare.

Pochi secondi dopo il fischio di inizio, dagli spalti è iniziato il lancio verso il campo. Partita interrotta a causa di questo gesto di affetto, i giocatori di entrambe le squadre si sono subito attivati per raccogliere i doni e per infilarli in grossi sacchi. Una splendida iniziativa che il Basket Seregno ha voluto proporre proprio con l’avvicinarsi delle festività natalizie, pensando a quei bambini che saranno costretti a trascorrere le festività lontano da casa. Il bilancio è di 12 grossi sacchi riempiti di pupazzi di peluche. La società, poi, ha dimostrato che il gesto non era soltanto di routine. Nei giorni successivi si è recata in ospedale con una rappresentanza: nel reparto di Pediatria, con tutti i pupazzi raccolti, si sono presentati tre giocatori della Serie C, l’allenatore e la responsabile del minibasket. A loro il compito di commuoversi portando i doni agli increduli bambini, che hanno subito mostrato tutta la loro gratitudine e la loro felicità.

Il bello è che, alla fine di tutto, a dire grazie sono stati proprio i responsabili del Basket Seregno: "Grazie a tutto il personale dell’ospedale e grazie ai piccoli pazienti per averci regalato questo momento speciale".

Al Basket Seregno la gratitudine dei piccoli e delle loro famiglie, ma anche il sindaco Alberto Rossi ha voluto complimentarsi pubblicamente per il bellissimo gesto.