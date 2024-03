Una occupazione in agenzia viaggi

Iscrizioni aperte per il corso di operatore di agenzia di viaggi che si svolgerà al Centro di formazione professionale “Terragni“ di via Tre Venezie 63 a Meda. Il corso è gratuito per i beneficiari del programma Gol, previa verifica dei requisiti d’accesso. L’operatore agenzie viaggi garantisce la gestione completa del banco turismo in front office e in back office, fornisce ai clienti informazioni, consulenza e assistenza, vende biglietti nazionali e internazionali, pacchetti turistici, viaggi personalizzati. Inoltre si occupa della prenotazione, della compilazione e dell’emissione dei voucher, della contrattualistica e della predisposizione di tutta la documentazione che accompagna la fase di vendita del servizio. Durante il corso, della durata di 120 ore, che si terranno nella fascia pomeridiana dalle 15 alle 19, si acquisiranno competenze su come effettuare la vendita di titoli di viaggio, organizzare viaggi personalizzati e pacchetti turistici, erogare il servizio di assistenza e consulenza turistica, operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente. Al termine verrà rilasciato un attestato di competenze previo superamento del test finale e con una frequenza minima del 70 per cento delle ore di lezione. Per informazioni e iscrizioni: Sara Redaelli, s.redaelli@afolmb.it, tel. 0362-70147 int. 231. Il corso prenderà il via al raggiungimento minimo di 10 partecipanti.

Veronica Todaro