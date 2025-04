Una mobilità senza più rischi . Bando da 100mila euro: educazione contro gli incidenti

Educazione stradale, lezioni ed eventi dedicati a giovani e adulti, attività di formazione e maggiori controlli sul territorio. Sono solo alcune delle azioni che la Provincia metterà in campo grazie al bando UPI “Mobilità Sicura“, finanziato con il Fondo contro l’Incidentalità notturna gestito dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto vedrà la Provincia di Monza e della Brianza come ente capofila, affiancata da AIVIS (l’Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada) e dalla polizia locale di Monza, Seregno, Meda e Limbiate, con le quali da tempo il Corpo provinciale porta avanti un lavoro di rete, più eventuali altri corpi che vorranno aggiungersi. La polizia locale avrà ruolo primario, sia nelle attività di informazione e formazione, che nel supporto alle attività di sorveglianza e di controllo della polizia stradale.

Il finanziamento di Mobilità Sicura, 100.000 euro, servirà per promuovere comportamenti sicuri alla guida, educare i giovani (in particolare i ragazzi e ragazze che si apprestano a prendere la patente e i neopatentati) ai pericoli legati all’assunzione di alcol e droga. Come evidenzia la “Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2024“ redatta dal Dipartimento per le politiche antidroga, in tutta Italia e anche sul territorio brianteo l’uso e l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti sono in netto aumento, con conseguente alto rischio di incidentalità. I giovani sono la categoria più a rischio, a bordo di bici, monopattini, motorini e quadricicli leggeri. Fondamentale promuovere una cultura del rispetto e della sicurezza a partire dalla tenera età, con particolare attenzione alla fascia 16-18 anni. Sabato 29 marzo, durante un posto di blocco a Monza sulla SP6 var, è avvenuto un breve inseguimento di un’auto che non si è fermata per il controllo, nonostante l’alt intimato dagli agenti. Il veicolo, dopo aver urtato un marciapiede, è stato raggiunto dalla pattuglia della Provinciale, nei pressi dell’ospedale: alla guida un 40enne pluripregiudicato cui era stata revocata la patente. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

"Questo bando - commenta il presidente della Provincia Luca Santambrogio (foto) - permetterà di rafforzare il nostro impegno sul territorio in materia di prevenzione all’incidentalità ed educazione stradale e civica. La sensibilizzazione della cittadinanza e in particolare dei giovani in tema di sicurezza stradale è di fondamentale importanza".

C.B.