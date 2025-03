Una marcia inarrestabile. Monza, l’11esimo gioiello

La prossima avversaria, la Pallanuoto Bergamo, dovrebbe essere particolarmente temibile. Il condizionale è d’obbligo, perché qui, a rallentare la corsa del Nuoto Club Monza, ci hanno già provato in 11 occasioni. Tutti tentativi rimasti senza esito. Il più recente porta la firma della Plebiscito Padova, già battuta all’andata per 10-9. La rivincita della compagine veneta, neo retrocessa dalla serie A2 e annunciata in buona forma, è rimasta un’ipotesi: sabato i granchi si sono imposti per 13-9, risultato che vale appunto la affermazione numero 11 in 11 turni di campionato.

La formazione allenata da Stefano Ingegneri, dunque, è prima con 33 punti, a sette turni dalla chiusura della stagione regolare. Il gruppo delle inseguitrici è capeggiato dalla Pallanuoto Bergamo, approdata a quota 27. Seguono Aquatica Torino (24) e Pallanuoto Vicenza (19). E proprio la squadra bergamasca, sabato 22 marzo (ore 20, piscina Italcementi di Bergamo), proverà a dare un dispiacere al settebello biancorosso. Che, per il momento, ha iniziato il girone di ritorno senza accusare sbandamenti: ha riservato lo stesso trattamento all’Onda Blu Dalmine, squadra in lotta per la salvezza, e alla Plebiscito, formazione ben più ambiziosa. Entrambe sono state sconfitte dal Monza per 13-9. Nella Bombonera di via Murri, insomma, non si fanno favoritismi.

L’andamento della gara evidenzia come i padroni di casa abbiano subito preso il largo, aggiudicandosi le prime tre frazioni di gioco per 4-2 , 4-1 e 4-2. Nel quarto conclusivo, Padova riusciva a portarsi sul 12-8, ma il disperato tentativo di rimonta ospite veniva spento dal quinto gol di Davide Celli, nell’occasione a segno su rigore. Il mancino monzese in questa partita ha avuto il 71% di efficienza al tiro. In questa stagione ha realizzato 26 marcature. Meglio di lui ha fatto solo Alberto Mazza, 29 volte a segno. Il terzo goleador biancorosso con 16 reti è Andrea Celli, il fratello minore di Davide.

"Io e Alberto – spiega Davide Celli – giochiamo insieme da quando avevamo 9 anni. Se segna lui, esulto come se avessi segnato io. Dico un’ovvietà riconoscendo come segnare una rete faccia sempre piacere. Ma l’importante è la conquista dei tre punti da parte del Nuoto Club Monza". Nello spogliatoio biancorosso, in ogni caso, resta proibito parlare di primo posto già conquistato. "Nelle formazioni avversarie – precisa Davide – mi sembra di vedere una specie di timore riverenziale nei nostri confronti. La stessa sensazione che, qualche anno fa, provavamo noi quando incontravamo le squadre più forti. Certo, se dovessimo vincere a Bergamo, sarebbe un gran risultato. Ma il campionato è ancora lungo".