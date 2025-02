Una Grande Serata Futurista al Bloom. E mille sfumature di folk, rock e reggae

La musica meticcia che incrocia le strade del folk, del rock e del reggae, dando vita a una miscela di suoni trascinante e coinvolgente. E poi il meglio della house e del rock’n’roll dagli anni ‘70 a oggi tutto da ballare, il teatro per grandi e piccini e una originale serata futurista, tra cena, poesie e danze.

Sono i concerti e gli eventi che animeranno la settimana del Bloom di Mezzago. A inaugurare gli appuntamenti del centro multiculturale di via Curiel sarà domani, dalle 19 in avanti, la Grande Serata Futurista che avrà al centro un’originale Cena Futurista, e poi musica, poesia e balli. Venerdì alle 21.30 le iniziative entraranno nel vivo con “Mestizia! - Suoni dall’anima meticcia“, un doppio concerto che vedrà alternarsi sul palco mezzaghese l’energia rumbera de La Malaleche e il travolgente mix sonoro dei Garrapateros. I primi porteranno al Bloom la loro festosa patchanka fatta di folk, rumba catalana, rock’n’roll, reggae e canzone d’autore tradizionale: premiata più volte al Festival Voci per la Libertà organizzato da Amnesty International, la band ha collaborato anche con Tonino Carotone. I secondi invece propongono un misto di rumba, flamenco, reggae e ska, una patchanka che si contamina col punk ma pure con la drum and bass e la trap, un percorso frutto della fascinazione per Manu Chao come anche della collaborazione con il rapper nigeriano Junior Jay Morgan. A chiudere la serata un giro a 360 gradi nella black music di tutti i tempi con Cico, artista underground nato a Bologna ma di origini congolesi, già frontman dei MaMaAfrika e collaboratore di Manu Chao e dei Negrita. Biglietto d’ingresso 5 euro. Sabato alle 22 si potrà ballare sulle note della disco, della house e del rock degli anni ‘70, ‘80, ‘90 e Duemila con l’evento Last Night a Dj Saved My Life, con i dj-set di Aldus Erpico e Steve Manero. Ingresso libero. Domenica teatro per tutte le età. Alle 16 e alle 17.30 i bambini potranno immergersi nel laboratorio tenuto da Alessandra Anzaghi e curato da delleAli Teatro dal titolo “In viaggio“: i piccoli partecipanti e gli adulti che li accompagneranno approderanno insieme sul pianeta teatro, in un gioco di creazione collettiva in cui si incontreranno i corpi, le voci e le emozioni. Alle 18.30 teatro per adulti con la rassegna “45° Parallelo“ e lo spettacolo “Ora felice“.

Fabio Luongo