Una città cantiere. Da Palazzo Trotti a Villa Sottocasa. I ponteggi d’agosto

Città deserta, cantieri affollati. Gli operai ingaggiati dal Comune stanno impacchettando le sontuose sale del pianterreno di Palazzo Trotti, l’antica residenza del XVII Secolo che oggi è la casa dell’Amministrazione civica. Un intervento complesso, che riguarda alcuni degli spazi affrescati più delicati e suggestivi dell’edificio, parte di un progetto finanziato dalla Regione al costo di 1,4 milioni di euro. Si lavora ora sulla conservazione degli spazi, dove un ciclo pittorico concluso nel 1706 da un artista ancora senza nome ha lasciato in eredità ai posteri le storie di Cleopatra, Ercole e Semiramide. A proteggere lo scrigno, finestre e porte che saranno aggiornate. Nel programma anche l’abbattimento delle barriere architettoniche. A meno di cento metri, un altro cantiere riguarda il rifacimento dei giardini di Villa Sottocasa, che è anche sede del museo cittadino, ed è in parte condominio fra il Municipio e la famiglia Berlusconi. Qui, grazie al Pnrr, l’antico parco riavrà il proprio splendore, mentre si interviene anche sull’illuminazione dei camminamenti e della grotta. Non c’è solo l’arte nel programma estivo. Si procede anche per la posa della nuova passerella pedonale sul Molgora, in via Montalino. Struttura in acciaio, rampe d’accesso rifatte, e restauro delle strade di collegamento. Settantuno posti auto, con 2 spazi per disabili, una nuova pista ciclabile, fontanella, panchina e lampioni tutti nuovi per l’area fra via Santa Caterina da Siena e via Rota. In queste calde settimane, si corre poi per assicurare agli alunni delle scuole un rientro in classe senza ponteggi. Si lavora sulle scuole primarie Don Milani, dove le normative antincendio impongono un adeguamento di sistemi e finiture dello stabile.

Spazio anche al sociale, con la creazione di un nuovo insediamento in via XXV Aprile, 20. Qui, nell’ala sud dell’asilo nido Girotondo, grazie ancora ai finanziamenti del Pnrr, la realtà consortile dei Comuni del territorio, OffertaSociale, sta ristrutturando locali che porteranno alla creazione di appartamenti consentendo ai disabili di sperimentare una vita autonoma. Un progetto da oltre 750mila euro.