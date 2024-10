Un varietà televisivo e una commedia di gag ed equivoci. Il teatro alza il sipario

Un teatro di posa degli anni Ottanta, le prove di un varietà televisivo e un importante imprenditore che riconosce in una delle soubrette la sua compagna di banco di scuola, dando il via a una girandola di gag esilaranti, sogni, aspirazioni e comiche invidie. Sono gli ingredienti dello spettacolo “Pap, il Varietà! - Pane, amore e politica“, che domani alle 21 inaugurerà la nuova stagione del Teatro Villoresi di Monza. A portare sul palco di piazza Carrobiolo la commedia scritta da Silvana Bosi, nel riadattamento di Gianni Guardigli, sarà una compagnia composta da Corinne Cléry, Stefano Masciarelli, Caterina Milicchio, Emanuela Caruso, Giovanna Cappuccio e Federico Mancini, affiancati da 10 ballerini e musicisti dal vivo, che si cimenteranno in coreografie e canzoni sfavillanti. Lo spettacolo verrà replicato domenica alle 16. Biglietti online su www.bigliettoveloce.it.

F.L.