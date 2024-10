Un tranquillo weekend di paura. La Brianza tra zucche e scherzetti

Un percorso tra paura e mistero nei Giardini della Villa Reale, passeggiando fra zucche intagliate, spiriti maligni, scheletri e alberi secolari che sprigionano i poteri magici della natura, accompagnati da racconti, leggende e aneddoti. E poi un cerchio magico infuocato, contornato da uno spettacolo di giocoleria ed equilibrismo, zucche e fantasmi. E ancora, laboratori creativi, letture spaventose, film inquietanti e un faccia a faccia con i personaggi del cinema horror, mercatini, feste nei quartieri e negozi in cui passare per il classico “dolcetto o scherzetto“, oltre a una “notte dei pupazzi“ ispirata ad analoghe esperienze in America e in Giappone. Sarà una Brianza a misura di bambini e famiglie quella che si appronterà per Halloween, con tante occasioni di divertimento per tutte le età, già domani tra pomeriggio e sera ma anche tra venerdì e domenica.

A Cesano si comincerà alle 15 in piazza Esedra con un mercatino fatto di hobbisti, dolci, castagne e lettura delle carte che andrà avanti fino alle soglie della mezzanotte. Alle 17 la biblioteca si trasformerà in una casa di spettri e mostri per “Spaventoso Halloween“, tra letture e sorprese da vivere in costume. Alle 20.30 e alle 21.30 a Palazzo Arese Borromeo lo spettacolo itinerante “Incubi a Palazzo“, una visita teatralizzata fra le storiche sale tramutate in un set da incubo coi personaggi più spaventosi del cinema horror. Contemporaneamente, alle 21, sempre a Palazzo Borromeo la Sala Aurora ospiterà “Cine... brividi“, con la proiezione del film “Il sesto senso“ di Shyamalan. A Giussano sarà piazza Roma a fare da scenario dalle 20.30 per “Il cerchio magico - Fire show“, uno spettacolo con giocoleria, equilibrismi e affascinanti evoluzioni con al centro il fuoco. Zucche e fantasmini animeranno il buio della notte, per gustare meglio frittelle, pop corn e zucchero filato. Il pomeriggio si farà “orrorifico“ invece a Vedano e Besana: alle 16.30 nella biblioteca di via Italia letture tra streghe, fantasmi e pipistrelli con “Dolcetto o Libretto?“, mentre alle 17 in Villa Filippini altre storie con “Libretto o scherzetto?“. A Meda nel quartiere Polo e a Nova Milanese dalle 16 ci saranno decine di negozi che offriranno caramelle di Halloween; sempre a Meda dalle 15 in piazza Mercanti grande festa fino a sera con giochi, gonfiabili, truccabimbi, street food, castagne, vin brulè e un raduno di Harley-Davidson.

A Muggiò alle 16 in biblioteca “La notte dei pupazzi“: i bimbi potranno ascoltare una storia da brivido insieme al loro pupazzo del cuore, che poi resterà in biblioteca fino a sabato mattina per vivere un’avventura notturna. A Veduggio sfilata per il paese dalle 20.30, mentre a Seregno la festa sarà dalle 20 nelle vie del quartiere San Salvatore. Venerdì dalle 10 i Giardini Reali a Monza faranno da scenario per “Fai Halloween con noi“, un’iniziativa del Gruppo Fai Giovani: sarà un itinerario pauroso e misterioso, tra maschere e travestimenti, alla scoperta degli alberi secolari dei Giardini. Sempre venerdì, alle 15 al Rossini Art Site di Briosco due laboratori creativi fra pipistrelli, fantasmi, pozioni e strane creature artistiche. Domenica, infine, dalle 9 alle 19 in via Lampugnani a Desio festa di strada tra mercatini, laboratori per bambini, libri usati e mostre di moto.