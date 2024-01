Un sogno senza barriere “Wheel-chair Basketball”: la Champions Cup in paese

Il 2 e 3 febbraio il PalaMeda di via Udine ospiterà le partite della Champions Cup di basket in carrozzina. La Iwbf (International Wheel-chair Basketball Federation) ha ufficializzato le assegnazioni per la prossima Champions Cup, la massima competizione internazionale di club. Il merito, ancora una volta, è della Briantea84, che da sempre è un punto di riferimento dal punto di vista organizzativo. La Briantea84 ospiterà a Meda uno dei tre gironi preliminari “Group Stage“, il B. Il club biancoblù si ritroverà nuovamente in cabina di regia di un evento europeo dopo che, negli ultimi anni, ha già organizzato i due gironi preliminari di Champions (2019 e 2020) e l’atto finale dell’Eurocup di aprile 2023. Il tutto si traduce anche in grande spettacolo per i numerosi appassionati di basket in carrozzina: al PalaMeda è prevista una concentrazione di estremo livello: Rsv Lahn-Dill (Germania), Econy Gran Canaria (Spagna), Santo Stefano KOS Group (Italia) e Cs Meaux BF (Francia). Squadroni davvero di punta; ogni incontro sarà uno spettacolo. I quarti di finale si svolgeranno invece tra il 7 e il 10 marzo, due gironi ospitati da Thuringia Bulls (Germania) e Bsr Amiab Albacete (Spagna), le due finaliste dello scorso anno. La kermesse vedrà la sua finalissima il 2 e il 5 maggio, con sede ancora da assegnare. Briantea84 è un’associazione sportiva dilettantistica di Cantù che fin dalla sua nascita si è posta l’obiettivo di sviluppare e promuovere lo sport tra i giovani con disabilità, sia fisica che intellettivo-relazionale. Il basket in carrozzina si allena al PalaMeda. Briantea84 ha un modo di pensare la disabilità: non limite ma opportunità.

Sonia Ronconi