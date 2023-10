Un premio al talento delle donne. Simona, da caposala a imprenditrice

di Cristina Bertolini

Simona Castelli ha ricevuto il premio “Donna particolarmente creativa“ (a pari merito con Carlotta Toztaro Fila, di Lecce) per avere realizzato il sogno di diventare imprenditrice nel settore tecnologico informatico.

È stata per lungo tempo infermiera caposala in traumatologia d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Como. Poi nel 1999 ha deciso di prendere parte attivamente alla vita dell’azienda (Impianti Spa, con sede a Carate nel settore tecnologico informatico) che aveva fondato con un socio nel 1992. L’azienda si è occupata, fra l’altro, dei sistemi di videoconferenza usati dal presidente del Consiglio dei ministri, in onda giorno e notte, durante la pandemia Covid. Simona è Ceo, presidente del Cda e responsabile del sistema di gestione. Oltre a questi compiti istituzionali la passione per il suo lavoro la vede applicare la creatività e la competenza acquisita nell’ideare soluzioni semplici ma efficaci. A chi le chiede come è possibile passare da caposala a presidente di una società quotata ad Euronext Growth Milan, risponde che il suo segreto è lo studio, la curiosità e la passione per la ricerca. I clienti della società sono pubbliche amministrazioni centrali, ma anche Nexi, Poste e EnelTerna. Simona è donna e equilibrista fra lavoro e famiglia. Quindi, per conciliare i ruoli famiglia-lavoro e permettere alle mamme di essere presenti alle feste di compleanno dei figli, rispondendo al contempo alle incombenze lavorative stringenti ha messo a punto un “phone booth“. È una postazione operativa, un mini ufficio rimovibile in plastiche e materiali riciclabili, ideato in collaborazione con aziende che lavorano nell’ambito dei materiali sostenibili (Buzzi Space, Kaltech e Lenovo). Si tratta di spazi singoli o doppi, poco più grandi di una cabina telefonica dove si possono fare videocall in completa privacy, da installare in ludoteche, biblioteche e piscine. Permettono alle mamme di lavorare mentre i bimbi si divertono. "Lo proponiamo anche alle biblioteche e centri civici nelle province italiane dove la connettività non raggiunge tutte le famiglie e recentemente all’Università Milano Bicocca – spiega Simona – per seguire almeno parte delle lezioni in remoto, riducendo le ben note spese degli studenti fuori sede, senza ricorrere alle università online". Simona non si dà mai per vinta: "Ho 55 anni e 5 anni fa la vita mi ha regalato anche il morbo di Parkinson. Pazienza – dice – è un altro stimolo per fare di più e meglio".