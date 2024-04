Un mosaico di design in mezzo al verde con gli artisti speciali

Un mosaico speciale per il piccolo giardino tra le vie Manzoni e Campini. Via libera del Comune di Monza al restyling dell’area verde che sarà ridisegnata grazie al progetto di AutAcademy sostenuto dal Comitato Monza Mia. Lo spazio verde alle porte del centro storico sarà ripensato dal punto di vista architettonico e delle piantumazioni e quello che si aprirà sarà anche un cantiere di inclusione. Protagonista della proposta per il restyling della zona è l’impresa sociale AutAcademy che ha immaginato la sostituzione degli attuali insufficienti ed usurati camminamenti con altri caratterizzati dalle forme, originali e coloratissime, dei mosaici realizzati da ragazzi autistici sui disegni dell’artista e designer Stefano Rossetti, con la supervisione della mosaicista Barbara Chiaruttini. Il mosaico trasmette l’idea della ricomposizione delle tessere ideali che compongono la comunità del quartiere e il loro impiego, per tracciare i nuovi percorsi pedonali. AutAcademy, il cui sviluppo è promosso dai fondatori Simona Ravera (psicologa) e Fabio Gadina (imprenditore), opera nell’ambito dell’inclusione lavorativa dei giovani autistici ed è specializzata proprio nella produzione e la posa di mosaici e cura del verde urbano.

Il progetto per l’area Manzoni-Campini è frutto di un intenso lavoro basato sul metodo AutAcademy, di formazione e avvio alla professione, adatto alle caratteristiche di apprendimento delle persone neurodivergenti, validato da Nanni Presti (ordinario di Psicologia generale all’Università di Enna “Kore“). Per questo progetto AutAcademy coinvolge il designer, la mosaicista, i tutor e le persone autistiche. "L’incontro con l’associazione – ha sottolineato Lucia Borrello, presidente del Comitato Monza Mia impegnato su più fronti per riqualificare l’area di città attorno alla via Manzoni – è stato molto importante per mettere a fattor comune idee ed esperienze, creando le giuste sinergie per un progetto a tutto vantaggio della collettività".

C.B.