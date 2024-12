Un miracolo di Natale per accogliere Botera

Guai a chi le invade i suoi posti sicuri. Per il resto Botera è un cane perfetto. Un’adozione del cuore quella che i volontari Enpa cercano per Botera, meticcia dal pelo marrone con piedini e barbetta bianchi di 10 anni che da aprile vive nel rifugio monzese. Botera è stata ceduta. Non è facile per lei trovare una famiglia anche se è molto allegra e socievole. Ma con lei servono pazienza e tempo, per aiutarla ad abituarsi alla nuova casa. Enpa si metterà a disposizione con i suoi professionisti e la sua esperienza per aiutare la famiglia adottante. Se volete compiere il “miracolo di Natale“ inviate un’email a canile@enpamonza.it o telefonate al numero 039.83.56.23.