Un jukebox letterario su Italo Calvino

Da Marcovaldo al Barone rampante, passando per il Visconte dimezzato. A 100 anni dalla nascita di Italo Calvino Agrate apre le porte dell’auditorium Rigoni Stern per il jukebox letterario. Appuntamento a venerdì alle 21. Il pubblico sceglierà direttamente quale brano dovrà essere interpretato da Alessandro Pozzi, partendo da 15 icone ognuna delle quali è l’indizio di un’opera del romanziere. Una serie che si ripeterà per sette turni con persone diverse. Ne uscirà un dialogo con l’attore, che sfiderà il pubblico a indovinare quale capolavoro si nasconda dietro l’incipit.

Bar.Cal.