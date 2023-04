Un bando per rilanciare il mercato Ci sono ancora 74 posti liberi

L’obiettivo è quello di rilanciare l’attività dei mercati settimanali e il commercio su aree pubbliche per migliorare l’offerta commerciale, tenendo conto che i mercati cittadini hanno non solo un rilievo economico ma anche sociale. A questo scopo l’Amministrazione comunale ha predisposto un bando per l’assegnazione di posteggi liberi e non assegnati nei mercati di via Rimembranze che si tiene il martedì e di via Leoncavallo il giovedì oltre a tre singoli posteggi, due in via Rimembranze e uno in piazza del Burghett per l’esercizio del commercio pubblico. I numeri dei posteggi liberi hanno infatti fatto riflettere il Comune: su 107 posti disponibili il martedì, 43 sono liberi.

Va decisamente peggio il giovedì, dove su 35 posti a disposizione, 30 sono vuoti. Così come è libero il posto di piazza del Burghett. In totale su 145 posti, 74 non sono occupati. "Una decisione importante quella dell’amministrazione - sottolinea il vicesindaco Michele Testa - di rilanciare completamente un settore che appare in crisi su tutto il territorio nazionale, per una crisi congiunturale economica negativa. Il nostro obiettivo è di assegnare i 74 posteggi, rilanciare l’offerta di servizi, in termini di prodotti e merci a favore della collettività, soprattutto nei settori che oggi sono carenti in fatto di presenza. Al termine ci riserviamo di fare delle valutazioni a favore di servizi per l’utenza. Abbiamo coinvolto le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, per dare una massima diffusione e divulgazione del bando". Nel corso del mandato della Giunta guidata dalla sindaca Maria Fiorito si tratta del terzo bando che l’assessorato allo Sviluppo economico pubblica per rendere più competitivo il mercato.

Veronica Todaro