Un anno da incorniciare. L’almanacco dell’arte

Il calendario, un oggetto semplice che scandisce la vita quotidiana. Può anche diventare un oggetto artistico se come CalendArte è impreziosito, mese per mese, da illustrazioni di opere d’arte. È proprio questa l’idea dell’agenzia immobiliare Totem di Monza e del suo ideatore, Corrado Catania, che negli anni ne ha fatto un oggetto cult in città e non solo. Ogni anno il lunario è legato al mondo dell’arte del territorio: illustrato da artisti brianzoli, viene inviato ad appassionati di tutta Europa e persino al Papa. Il CalendArte 2024, la 26esima edizione, riporta le opere di Alberto Casiraghy, tipografo, poeta, artista ed editore di Osnago, esponente di spicco del panorama artistico nazionale e internazionale e noto anche per il lungo e profondo rapporto di amicizia con la poetessa Alda Merini. “Ironia e meraviglia“ il titolo scelto per presentare le 14 opere dell’artista (12 per i mesi, più due in copertina). Nel 1982 Alberto Casiraghy ha fondato la casa editrice Pulcinoelefante che stampa con caratteri mobili piccole poesie e aforismi, tra cui proprio le poesie di Alda Merini. Da anni dedica il suo tempo a disegnare i suoi sogni, per questo viene paragonato agli artisti dadaisti e surrealisti, da Giorgio De Chirico a Chagall. "I miei disegni sono stati realizzati con gioia – racconta l’artista –, perché sono consapevole che la mia è una vita da privilegiato. In un periodo difficile e travagliato come quello attuale, poter scrivere poesie o disegnare, aver avuto la fortuna di stampare oltre 11mila titoli di autori tra cui Alda Merini o Fernanda Pivano, avere una galleria d’arte di riferimento qui a Monza, la Leo Gallery, grazie alla quale ho conosciuto Corrado Catania. Ebbene tutto questo è sicuramente un vero privilegio". Fra gli artisti delle precedenti edizioni: Vittorio Bellini, Giancarlo Cazzaniga, Nanni Valentini e Agostino Bonalumi.

Cristina Bertolini