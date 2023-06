Ultimo saluto dei tifosi della Curva Davide Pieri a Berlusconi, "Hai lasciato il tuo imperituro marmo"

Uno striscione, l’ultimo striscione. "Nel tuo ultimo cammino il nostro saluto".

Lo hanno portato in corteo i tifosi della Curva Davide Pieri, il vero zoccolo duro del tifo.

"Così abbiamo voluto salutarti, ancora una volta. I figli della tua Brianza, i Bagaj di Monza, del tuo calcio Monza. Così come un padre, hai raccolto le redini della nostra grande famiglia, del nostro sogno più desiderato, per realizzarlo insieme, così a piccoli passi siamo arrivati in paradiso".

Gli ultras c’erano anche per le esequie di Berlusconi. Davanti allo stadio all’inizio al passaggio del feretro, davanti alla villa di Arcore alla fine, quando si sono ritrovati a esequie ormai teminate per un ultimo saluto. Hanno citato una frase di Augusto, con cui l’imperatore si vantava di aver trasformato Roma: "Ho trovato una città di mattoni, ve la restituisco di marmo". E hanno aggiunto: "Non tutti al tempo la capirono ma ne siamo certi il Presidente sì, amante com’era di quella figura storica, non siamo profetici ma eravamo certi che l’intervento di Silvio Berlusconi avrebbe portato il nostro amato Monza là dove osano le aquile…". E dunque, "Grazie in eterno presidente!!! Hai lasciato il tuo imperituro marmo".

Sul futuro ancora gli ultras non si aprimono. Va riconosciuto che ai tempi delle sirene di Anthony Emery Armstrong la curva Davide Pieei era stata l’unica a diffidare delle promesse dell’anglo-americano.Ma adesso è un’altra storia.

Da.Cr.