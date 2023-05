Tutti pazzi per il Giro Una storica domenica inseguendo la carovana da Seregno a Besana

di Gualfrido Galimberti

Comunque vada è già un successo: oggi Seregno celebra il suo gran giorno di sport con la partenza della tappa del Giro d’Italia, che porterà i ciclisti fino alla Bergamasca. Un appuntamento particolarmente atteso, un percorso (quello amministrativo e della candidatura della città quale sede di partenza) partito da lontano. Alla fine è un motivo di orgoglio non solo per la città di Seregno, ma per tutta la Brianza che torna a essere di nuovo protagonista in uno sport dove ha sempre dato il suo valido contributo in termini di campioni. La stessa Seregno, senza andare a cercare nel passato, ora ha una più che degna rappresentante in Maria Giulia Confalonieri, capace di mettersi al collo medaglie in occasione dei campionati mondiali ed europei.

In strada oggi sono attese migliaia di persone. Le più fortunate, visto che non sarà facile per tutti, arriveranno fino a piazza Linate (piazza del mercato) a due passi dalla stazione ferroviaria, dove si ritrova tutto il gruppo. Alle 9 inizia l’animazione. Sarà anche l’occasione per vedere da vicino i ciclisti che di solito si ammirano soltanto in televisione: rimarrete stupiti dalla disponibilità. La carovana, dopo avere intrattenuto tutti gli appassionati, si sposterà poi a Besana in Brianza per un altro momento di animazione in piazza della chiesa. È tutto il gruppo di sponsor e personale di contorno che, di solito, viaggia lungo tutta la tappa con almeno un’ora abbondante di anticipo rispetto ai corridori. A Besana tutto ciò accadrà dalle 10 alle 11. Sono avvisati anche tutti gli automobilisti: in via Kennedy, ovvero la provinciale che parte da Carate, non si transita in entrambe le direzioni a partire dalle 9.45. A Seregno il gruppo dei corridori si muoverà alle 11.45. Dalla piazza del mercato si dirigeranno in via Palestro (quella dove ha sede Gelsia), poi entreranno nel centro storico.

Dopo averlo percorso in tutta la sua lunghezza, procederanno verso lo svincolo della Valassina a Carate per attraversare la grande arteria viabilistica e da lì, di fatto, per dare il chilometro zero con la partenza volante. Per la città di Seregno è l’epilogo di un notevole cartellone di eventi a tema, che ha richiamato sul posto già migliaia di persone provenienti dai paesi limitrofi, soprattutto grazie ai momenti di intrattenimento musicale con i concerti serali. All’avvicinamento alla tappa di quest’oggi hanno partecipato tutti. Non solo i cittadini e i curiosi, ma anche tutte le realtà associative.