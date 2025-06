Tuffo tragico nell’Adda. Muore a soli sedici anni

Si tuffa nell’Adda e non riemerge, annega un ragazzino di sedici anni. Originario del Sudan, abitava a Cornate d’Adda. La morte lo ha aspettato a Trezzo sull’Adda, nel tratto fluviale poco a valle del Santuario dei Frati di Concesa, dove si era recato ieri per trascorrere, in compagnia di un gruppo di amici, un pomeriggio di svago.

Qui il tuffo fatale, nelle primissime ore del pomeriggio di ieri. Il corpo senza vita è stato ripescato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco, a una manciata di chilometri di distanza. Una tragedia sicura, e un presagio di tragedia: sempre a Trezzo, e per tutta la giornata, i Vigili del fuoco hanno cercato, senza esito, il corpo di una sessantaduenne allontanatasi da casa. Il marito ne aveva denunciato la scomparsa ieri mattina presto. I filmati di alcune telecamere di videosorveglianza l’avrebbero ripresa alle cinque del mattino nell’atto di gettarsi nell’Adda, a quanto sembra dal versante bergamasco di Capriate.

Torniamo alla tragedia del pomeriggio, la cui dinamica è per ora per sommi capi. Ma, in questa zona, dolorosamente simile a molte altre. Il gruppo di giovani era giunto sul fiume a piedi e si trovava, a quanto risulta, in una zona un po’ discosta dell’alzaia. Il ragazzo si sarebbe tuffato nel fiume per un bagno, e sarebbe stato subito inghiottito dalla corrente. Immediato l’allarme, immediata la mobilitazione di Vigili del fuoco e soccorritori, già in parte sul posto per via delle ricerche della donna già in corso da qualche ora.

Il corpo del giovane è stato ritrovato quattro chilometri a valle, privo di vita. Recuperato dai sommozzatori è stato riportato a riva. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia, ai Carabinieri, per ore sul posto, il compito di dare la tragica notizia alla famiglia. Un pomeriggio fluviale di ricerche e dolore. Le fotografie di mezzi, gommoni, pattuglie e carro funebre assiepati sul piazzale del Santuario fanno il giro del web, corredate da cordoglio e commenti: "Si incomincia, purtroppo"; "Ma perché non si vuole capire quanto l’Adda sia pericoloso?". "Proprio ieri i Vigili erano nello stesso posto a mandar via ragazzi che si tuffavano. Ma purtroppo sembrano non capire".

Le ricerche della donna scomparsa, sempre in zona Concesa, si sono protratte sino all’imbrunire, senza esito.