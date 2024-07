Troppi black out ma il guasto non si trova

Tecnici Enel a caccia del guasto da più di un mese, mentre i residenti sono esasperati per il continuo ripetersi di black out in un angolo del paese. Situazione difficile per chi abita nella zona centrale di Cogliate, in particolare il quartiere dietro la chiesa, tra piazza Giovanni XXIII, via Rovelli, via San Giovanni Battista. Da oltre un mese in questa zona si ripetono i distacchi della rete elettrica, che lasciano senza alimentazione diverse abitazioni. I disagi sono notevoli, perché restano senza alimentazione per ore diversi dispositivi. "Ogni giorno ricevo chiamate da residenti che si lamentano e che puntualmente giro ad E-Distribuzione", conferma il sindaco Andrea Basilico. Ma a rendere la situazione complicata è la difficoltà ad individuare il guasto. Secondo E-Distribuzione, si tratta di un guasto "di natura intermittente ovvero, in occasione dell’intervento dei tecnici, che provvedono alla richiusura della linea, non si manifesta di nuovo nell’immediatezza; inoltre le varie ispezioni effettuate non danno evidenza di guasti o cedimenti dell’impianto". Nel corso dei diversi interventi sono state effettuate comunque alcune operazioni: "È stato sostituito l’interruttore in partenza della linea con uno di nuova generazione che permette il monitoraggio delle correnti di guasto; una porzione della linea è stata trasferita sotto un’altra in modo da ridurre il numero dei clienti interessati, sono stati installati dispositivi per la rilevazione del passaggio della corrente di guasto lungo la linea per delimitare ulteriormente l’area di possibile localizzazione del guasto".

Lunedì mattina è stato posato un cavo provvisorio per alimentare in maniera diversa i clienti nel tratto dove sembra più probabile sia localizzato il guasto. Ieri invece è intervenuto il laboratorio mobile.

Ga.Bass.