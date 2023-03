Triuggio, la prigione e il riscatto con i quadri. La grazia per l’artista Santi Sindoni

Il pittore Santi Sindoni

Triuggio (Monza e Brianza) – Ha dedicato la sua intera vita all’Arte e proprio la sua dimensione artistica gli è valsa la grazia del Presidente della Repubblica. Santi Sindoni, 68 anni, originario di Barcellona Pozzo di Gotto e ora domiciliato a Triuggio, un’esistenza spesa tra la Sicilia e la Lombardia creando le sue opere riconosciute anche a livello internazionale per sensibilizzare sui temi cardine invece traditi dalla società, incappa negli anni Duemila in una condanna del Tribunale di Varese a 24 anni di reclusione per droga ed estorsione. "Oltre agli impegni di studio in terra milanese, forse per destino o forse per scelta mi trovai a percorrere un cammino a delinquere. Vivevo la vita mondana e mi sentivo protagonista di un potere che solo con il tempo ho capito che era vuoto, quella vita che poi mi portò tra le mura della prigione", spiega ora l’artista. Figlio di un pescatore e una contadina, all’anagrafe Santo Carmelo Salvatore Sindoni, si trasferisce a Milano nel 1972, frequenta la scuola superiore d’arte del castello Sforzesco e si diploma, nel 1976, in pittura decorativa in tecnica di affresco. Frequenta il corso all’Accademia di Brera e si diploma in studio della figura nel...