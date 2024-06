Tributo a Zucchero aspettando San Fermo

Un fedele omaggio al blues italiano di Zucchero, con quella che è probabilmente la miglior tribute band dell’artista emiliano, capace di riprodurne sonorità, impatto scenico ed energia. Un concerto che guiderà nelle canzoni più belle e importanti di Sugar Fornaciari, grazie a un gruppo di appassionati del bluesman autore di brani come “Il volo“, “Così celeste“ e “Diamante“. È lo spettacolo che si terrà giovedì alle 21 nel parco di Villa Campello ad Albiate, un “Tributo a Zucchero“ che avrà per protagonista la Zucchero Sugarlive Band guidata dal cantante Giorgio Piovera (nella foto), sosia perfetto del cantautore emiliano anche nel look. Il gruppo ha suonato più volte insieme al chitarrista di Zucchero, Mario Schilirò, ed è stato motore di vari eventi benefici in Brianza. Biglietto d’ingresso 5 euro.

L’appuntamento darà il via a una serie di eventi musicali estivi organizzati nell’ambito di “Aspettando San Fermo“, la manifestazione che accompagna la Brianza fino alla storica sagra che si svolge ad Albiate all’inizio di agosto e che è la più antica del territorio con le sue 415 edizioni. Le iniziative, che si terranno tutte nel parco di Villa Campello, vedranno sabato 22 lo spettacolo di danza “College Girl“, un balletto classico e moderno con 40 ballerine curato dalle Scarpette Rosa di Wilma Fossati. Il 5 luglio di nuovo concerti con “Il re degli ignoranti“, un tributo ad Adriano Celentano interpretato da Maurizio Schweizer, mentre sabato 20 toccherà alla cena di gala “Sotto le stelle“. Sabato 27 un tuffo nella musica degli anni Sessanta con il gruppo Anima Beat, sabato 3 agosto gran finale con uno spettacolo in musica a sorpresa. Alcuni degli eventi saranno a ingresso gratuito, altri prevederanno un biglietto d’ingresso.

F.L.