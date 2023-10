Tributo a tavola alla Spagna di Montalban

È l’omaggio ad un Paese dove la buona tavola è incontro, condivisione, festa. E allora domenica non sarà difficile immaginare

di fare un viaggio nella simpatica Spagna pur senza fare i bagagli. Perché al transfer mentale ci penserà Lorenzo Sacchi Silvio, il talentuoso resident chef del “Circolino“ che sostituirà il consueto brunch con uno speciale menù per celebrare la ricca gastronomia di un Paese che ha regalato al mondo nomi mitici dell’alta cucina contemporanea come Joan Roca e Ferran Adrià. Un percorso (55 euro, prenotazioni: 039.6363374) tra le delizie che hanno ispirato i buongustai ma anche numerosi scrittori iberici, come Manuel Vásquez Montalbán con il suo personaggio e “investigatore gastronomico” Pepe Carvlho. P.G.