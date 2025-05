Tributi a Vasco ed Elisa ma anche new wave: mese “caldo“ al The Bank

Dal rock di Vasco Rossi alle nuove frontiere della musica alternativa, dalla new wave alle canzoni di Elisa. Sarà un mese di concerti al The Bank di Monza. Si comincerà venerdì alle 21 con i Blascover, protagonisti di un “Tributo a Vasco“. Sabato alla stessa ora col pop-rock degli ZeroNove. Giovedì 15 nuovo appuntamento della rassegna “Monzatyka - Music for the masses“ curata da Luca Urbani e Andy dei Bluvertigo, per un viaggio nella nuova musica alternativa che schiererà Gianni Resta affiancato al piano da Federico Crafa, un set acustico di One Boy Band e il terzetto formato da Mittino, Kabusacki e dall’artista elettronico Eugene. Venerdì 16 tributo ai Depeche Mode con i Dark Mode e sabato 17 omaggio agli U2 con il gruppo dei 4UB. Giovedì 22 la rassegna “New Wave Night“, con artisti che si muovono tra sonorità dark e new wave: in apertura Andrea Karter Biolcati e poi concerto di A Copy For Collapse, il progetto synth-pop di Daniele Raguso. Venerdì 23 il pop-rock del trio acustico dei No-Xs Trio, sabato quello degli Oplà. Venerdì 30 “Tributo a Elisa“ con gli Asile’s Dancing (foto). Sabato 31 il pop-rock dei V-Art Vizio Acoustic Rock Trio.

F.L.