Tre giorni da capitale. In Villa Reale il cuore delle corti d’Europa

Monza riscopre la sua dimensione regale, in una tre giorni dove sarà epicentro di tutte le “corti“ d’Europa. Sì perché da domani a venerdì l’assemblea generale dell’associazione Residenze Reali europee avverrà proprio a Milano e nel capoluogo brianzolo, rispettivamente a Palazzo Reale e alla Reggia di Monza, in segno di una collaborazione sempre più fattiva tra le due realtà lombarde, un tempo legate dalla storia, e ora dalle politiche turistiche.

Mercoledì Palazzo Reale di Milano ospiterà la sessione di lavoro dell’assemblea generale, accogliendo 51 rappresentanti di 31 istituzioni differenti, provenienti da 14 paesi europei. Giovedì i rappresentanti delle Residenze Reali d’Europa saranno protagonisti di un fitto programma di attività alla scoperta dei luoghi artistici e culturali del territorio brianteo, in un viaggio immersivo alla riscoperta dei tempi regali. Gli ospiti europei viaggeranno infatti a Monza con un treno storico, messo a disposizione della Fondazione Ferrovie dello Stato. Una volta in città visiteranno il Duomo, la Cappella della Corona Ferrea e il suo museo, la Cappella Espiatoria e, naturalmente, la Villa Reale. Oltre agli spazi museali i partecipanti inaugureranno nell’ala sud della Villa la mostra itinerante “La Reggia viaggiante“, un excursus fotografico dedicato al sontuoso treno che un tempo scortava i reali italiani e i loro illustri ospiti. Armonia, raffinatezza ed eleganza contraddistinguono gli ambienti interni, rendendoli nobilissime opere d’arte frutto di rimandi classici e nuove tecniche ornamentali. La mostra sarà disponibile poi al pubblico della Reggia di Monza e di Palazzo Reale fino al 30 giugno, e due corner saranno dedicati a questa anche nelle due Sale ferroviarie reali. Nel pomeriggio infine, il trenino “La freccia del Parco“ accompagnerà i rappresentati delle Residenze Reali Europee in un tour alla scoperta delle componenti architettoniche, paesaggistiche e monumentali del compendio dei Giardini Reali e del Parco di Monza. Il 7 giugno il “Grand Tour“ si concluderà a Villa Carlotta sul lago di Como. L’association des Residences Royales Européennes (questo il nome originale in francese), è stata creata nel 2001 su iniziativa della Reggia di Versailles, sua sede centrale. È una rete di residenze reali europee che ha l’obiettivo di consentire incontri tra gli esperti dei palazzi-musei europei, promuovendo proposte politiche e attività comuni. L’assemblea generale è l’incontro annuale più importante, utile a definire il programma delle attività per l’anno a venire.

Alessandro Salemi