Tragico schianto contro un’auto Motociclista di Vimercate muore sulle strade del Lecchese

di Daniele De Salvo

Poche ore prima in televisione Pecco Bagnania vinceva il Gp d’Austria in sella alla sua Desmosedici. Anche Matteo Donchi ieri ha inforcato la sua Ducati, una Panigale, per una cavalcata domenicale prima di ricominciare la settimana e riprendere il lavoro dopo la pausa estiva.

Matteo però non poteva certo immaginare che sarebbe stata l’ultima.

Ieri pomeriggio il motociclista è morto in un incidente sulla ex Statale 36 a Garlate alle porte di Lecco. La vittima dell’asfalto, la 14esima in provincia di Lecco in questo maledetto 2023, è Matteo Donchi, 47enne di Vimercate.

Viaggiava sulla Sp 72 in direzione del capoluogo: dai primi accertamenti sembra che sia finito prima addosso ad una Bmw, il cui conducente gli avrebbe tagliato la strada per effettuare una manovra di svolta, per poi carambolare contro una seconda macchina, prima di terminare esanime la corsa a terra.

Il motociclista è stato subito soccorso dai sanitari di Areu con i volontari del Soccorso di Calolziocorte e della Croce di San Nicolò di Lecco, che hanno provato a rianimarlo.

Matteo Donchi però era già morto, probabilmente ucciso sul colpo.

Nello schianto sono rimasti feriti anche un 33enne e un 34enne che erano sugli altri due mezzi coinvolti nell’incidente.

"Non l’ho proprio visto arrivare", ha riferito sotto shock il guidatore che ha innescato la carambola, indagato a piede libero per omicidio stradale.

I carabinieri hanno temporaneamente chiuso al transito il tratto di vecchia Milano-Lecco, deviando la circolazione stradale verso Calolziocorte, con pesanti ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona.

Sul posto, accompagnata dal suocero, è arrivata anche la moglie del motociclista rimasta vedova, che ha vegliato il corpo del marito fino a quando non è stato ricomposto e trasferito in camera mortuaria.

Nella serata di ieri Osnago, sempre sulla ex Statale 36, è inoltre rimasto gravemente ferito in un incidente un ragazzino di 13 anni che era su una Punto guidata dal padre. Sarebbero stati speronati dal conducente di una Opel durante un sorpasso azzardato.