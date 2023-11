Timer sull’arrivo dei bus e pensiline con panchine

Pensiline, con tanto di sedute, per chi deve aspettare l’arrivo dei bus, ma anche nuove paline indicatrici delle fermate dotate di illuminazione e con segnalazioni di orari e tempi di arrivo dei pullman. A farsi portavoce di queste richieste sono stati gli esponenti della lista civica d’opposizione Il Listone, che hanno presentato sul tema una mozione che verrà discussa stasera in consiglio comunale. Il documento sollecita l’Amministrazione a ottenere dalla società che gestisce le linee bus “indicatori più sicuri, dotati di illuminazione e con indicazioni di orari e tempi di arrivo più visibili rispetto a quelli attuali“, mentre alla Giunta domanda “di programmare il posizionamento entro il mese di settembre del 2024 di almeno due pensiline con seduta“. Tra i punti suggeriti per l’installazione delle pensiline ci sono la fermata della linea 227 in via Cappuccina-Mameli e quelle del 228 in viale Repubblica all’altezza di via Trieste e all’altezza del cimitero, nelle due direzioni.

F.L.