"Testimoni di un marchio di qualità"

Il Salone del Mobile per molte aziende brianzole resta un luogo di incontro e di nuove opportunità. "Noi avevamo due stand – ricorda Francesco Riva – “Riva Mobili d’arte“ e “Riva Atelier“. In entrambi abbiamo ricevuto un segnale positivo: meno pubblico casuale di curiosi e più operatori del settore, concentrati sul proprio lavoro. Noi aziende medesi lavoriamo tutto l’anno e il Salone del mobile è un punto di riferimento mondiale. Lo frequentiamo da 25 anni e abbiamo un buon seguito, sia di clienti consolidati che di nuovi contatti. Del resto al Salone si partecipa per incontrare nuovi partner". L’edizione 2025, dicono gli addetti ai lavori, è stata caratterizzata da una marcata partecipazione di indiani, mentre tiene la clientela russa. Rispetto ad altre edizioni, come fa notare Riva si avverte l’intenzione di confermare un mercato chiuso che lavora per il consumo interno. Del design italiano è piaciuto sia il filone classico, quello che riscuote il maggior successo, soprattutto nella progettazione di ville e alberghi per i paesi arabi, sia il moderno, più richiesto dai negozi che vendono al dettaglio. In questo caso i più ricercati sono i mobili da salotto e sala da pranzo.

Anche Fabio Mariani, titolare di MGC Mariani arredamento (Meda) conferma il grande interesse, soprattutto da parte di clienti dagli Emirati e dall’India e in minima parte dall’Europa. "Quello che ci sostiene – commenta Mariani – è la qualità del made in Italy e in particolare del made in Brianza apprezzato nel mondo. Per le piccole aziende come la nostra, il Salone è ancora occasione di incontri di nuovi clienti, perché ogni anno presentiamo una nuova collezione". Articoli di punta di quest’anno un letto dal design contemporaneo e una poltrona lunga due metri. Salone e Fuorisalone hanno creato un unicum di bellezza e di interesse. La conferma viene da Umberto Vimercati, titolare di Vimercati Luxury classic furniture (Meda) che ha presentato la propria collezione nello spazio espositivo di via Turati: "Abbiamo ritrovato clientigià noti e incontrato altri nuovi. Ci siamo confrontati sulle dinamiche di mercato e preso impegni da sviluppare nei prossimi mesi".

Cristina Bertolini