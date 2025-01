Teppisti scatenati, svastiche e scritte naziste allo skate park

Svastiche naziste, insulti omofobi, parolacce, disegni e scarabocchi vari, oltre che piccoli danni alle strutture. Vandali in azione allo skate park di Lissone. La struttura pubblica di via Perosi, a due passi dal complesso scolastico che ospita gli istituti superiori Enriques, Europa Unita e Parini, nel quartiere don Moscotti, è finita nel mirino di graffitari e teppisti, che con un raid nei giorni scorsi hanno imbrattato le rampe dedicate alle evoluzioni con gli skateboard. Sulla pavimentazione in cemento sono stati disegnati con vernice spray simboli nazisti e tracciate scritte xenofobe e contro i gay. A denunciare il vergognoso gesto di inciviltà, che ha sfregiato una struttura di tutti, sono stati alcuni dei giovani frequentatori e alcuni dei residenti della zona, che quando si sono trovati di fronte allo scempio hanno segnalato l’accaduto. Qualcuno ha definito "indescrivibili" le condizioni in cui è stato ridotto lo skate park, soprattutto per il tipo di messaggi con cui l’area è stata imbrattata. Immediata la condanna da parte del Comune, che ha assicurato l’impegno a provvedere al più presto a far cancellare simboli e scritte.

Lo skate park di via Perosi era stato inaugurato nell’estate 2023: costato circa 200mila euro, è stato pensato come punto di incontro e divertimento per i più giovani.

F.L.