Tecnico per restauro dei beni culturali

Al via il corso di tecnico del restauro dei beni culturali in legno di Afol Monza e Brianza.

Si tratta di un corso di formazione post diploma della durata di tre anni con sede nel Centro di formazione professionale “G. Terragni” di Meda. L’obiettivo è quello di qualificare delle figure professionali in grado di operare nel settore della conservazione dei beni storici e artistici e specificatamente nel restauro delle opere in legno quali: opere d’arte, arredi, elementi di completamento dell’architettura e strutture lignee. L’iter formativo comprende attività d’aula, di project work, di laboratorio e stage in cantieri oggetto di tutela, dove siano presenti beni culturali lignei. Il corso prevede inoltre che alcune lezioni siano tenute presso le sedi dei soggetti partner.

Gli allievi hanno modo di acquisire competenze utili all’ingresso nel mondo del lavoro grazie a lezioni in cantiere, a visite didattiche e seminari a tema, alla sperimentazione di innovazioni relative alla metodologia didattica, all’attività professionale e all’uso di tecniche di rilievo computerizzate, di indagine diagnostica e di elaborazione. L’attività didattica è articolata secondo un iter formativo di 2.700 ore suddivise nelle diverse discipline. Il corso è rivolto a studenti in possesso di un diploma di maturità o della qualifica del sistema di Istruzione e Formazione Professionale. I percorsi didattici per ciascuna annualità vengono concordati con i docenti e realizzati anche attraverso l’utilizzo delle sedi formative dei partner Per maggiori informazioni e per prenotare una visita ai laboratori: restauro@afolmb.it.

Veronica Todaro