Tecnica e tocco di design Le torte degli studenti da gustare con gli occhi

Una torta eccezionale per il palato, ma anche per gli occhi: sono quaranta gli studenti dell’alberghiero del Collegio Ballerini che hanno partecipato al corso di cake design. Una proposta partita dalla scuola per intercettare le nuove mode e aiutare i ragazzi, una volta completato il loro percorso, ad affacciarsi sul mondo del lavoro con le competenze chieste dal mercato. Il corso di cake design è un’occasione unica, che mira a perfezionare il percorso formativo con un ulteriore corso professionalizzante. Un completamento per i ragazzi che, alla capacità del fare tipica degli artigiani, aggiungono anche la competenza dell’artista. Davvero d’eccezione la docente: si tratta di Claudia Prati, punto di riferimento nel settore, decoratrice già dal 2010 quando in Italia il fenomeno del cake design stava ancora nascendo. Al suo attivo ha già alcune pubblicazioni, ma anche riconoscimenti importanti: tra questi il primo oro nella categoria International al Cake International Birmingham nel 2015 e l’oro nella categoria Christmas l’anno successivo. Claudia Prati è stata anche giudice in competizioni nazionali quali il Glamour Italian Cakes di Sigep e il Cake Design Italian Festival 2016 a Milano.

G.G.