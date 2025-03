Teatro per bambini in biblioteca “Faccia di maiale“ e i bulli

Una storia emozionante, che con ironia e freschezza racconta temi importanti come il valore delle parole, il bullismo, l’amicizia. È lo spettacolo teatrale per bambini e ragazzi in scena oggi alle 16 in biblioteca a Desio: qui Carla Giovannone darà vita a “Faccia di maiale“. La rappresentazione, a ingresso libero, è pensata per bimbi dai 7 ai 10 anni e darà il via alla rassegna “Che bella storia!“, un ciclo di 3 appuntamenti per i più piccoli in bilico fra teatro, letture animate e laboratori. In programma, sempre alla biblioteca di via Cavalieri di Vittorio Veneto, ci saranno poi lo spettacolo di lettura teatrale “Silenziosi animaletti“ sabato 22 alle 16, per bambini dai 5 ai 7 anni e sempre con ingresso libero, mentre sabato 5 aprile alla stessa ora toccherà alla lettura teatrale e al laboratorio “In volo“, rivolti ai bimbi di 4 e 5 anni. In entrambi i casi a curare l’evento sarà Franca Villa. Info desio.ragazzi@brianzabiblioteche.it.