Teatro, danza e un musical speciale: "Così liberiamo i nostri Corpi Folli"

Un sogno diventato realtà e che adesso assumerà le vesti di un musical al debutto nel fine settimana. Un sogno che ha la forma di una nuova compagnia inclusiva di teatro danza, composta da giovani con disabilità e non, e che si pone l’obiettivo di avvicinare al mondo del teatro e della danza anche i ragazzi e le ragazze diversamente abili. È l’iniziativa realizzata dall’associazione lissonese Events, che ha portato alla nascita della compagnia Corpi Folli, con l’obiettivo di "prendersi cura dell’individuo in quanto persona e della collettività, senza dimenticare o lasciare indietro nessuno – spiega la direttrice Laura Nicotra –. Intende esplorare un modello educativo e formativo fondato sull’apertura all’altro, sull’accoglienza delle diversità di ogni tipo attraverso la sperimentazione di tecniche diverse". Il primo frutto di questo percorso lo si potrà vedere sabato alle 21 sul palco di Palazzo Terragni, quando verrà portato in scena il musical “Deb(l)utto in convento“, un’opera leggera e divertente. "La messa in scena arriva alla fine di un laboratorio in cui hanno lavorato assieme la compagnia inclusiva di teatro danza Corpi Folli, che coinvolge ragazze con una lieve disabilità cognitiva o fisica, e una compagnia di musical adulti – racconta il regista della rappresentazione, Gabriele Sannicandro –. Lo scopo era proprio far lavorare queste ragazze in un gruppo che le includesse per andare in scena, cantando, ballando e recitando. Lo spettacolo è divertente, anche su richiesta delle ragazze, che ci hanno detto “vogliamo che la cosa faccia ridere“. È un musical brillante Off-Broadway".

"La storia è particolare – prosegue il regista –: gran parte delle suore di un convento muoiono a causa di una zuppa fatale, solo un gruppetto si salva perché era a giocare a Bingo. Le sopravvissute devono quindi seppellire le 50 suore morte, ma hanno un problema di budget economico e non riescono a seppellirle tutte: 4 finiscono così nel congelatore. Per raccogliere i fondi mancanti viene organizzato uno spettacolo". Per Corpi Folli si tratta del primo spettacolo in assoluto. Oggi la compagnia conta 3 ragazze attorno ai vent’anni. Con loro sul palco ci saranno altri 4 attori di musical: "Speriamo che altri ragazzi vogliano unirsi a noi".

Fabio Luongo