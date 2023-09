Teatro Binario 7: al bar in terrazza arrivano i camerieri speciali di Rete Tiki Taka

Monza, 30 settembre 2023 – Una bibita, due salatini e l’inclusione è servita. Tra i tavolini del bar sulla terrazza del teatro Binario 7. Protagonisti, i ragazzi speciali della Rete Tiki Taka.

Saranno loro a garantire il servizio di catering tra uno spettacolo e l’altro. Il primo passo sono i lavori, appena iniziati, per ristrutturare l’ex bar dove attivare il TikiCatering, il servizio di ristoro per gli spettatori di alcuni eventi del teatro, a partire da Capodanno.

La Danza Immobile Ets e la cooperativa sociale Novo Millennio hanno ricevuto il sostegno di Fondazione Cariplo e di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza (bando Emblematici provinciali 2022) per avviare, nel bar del teatro, un servizio ristoro con catering, gestito da persone con disabilità. Potrebbe essere il regalo di Natale che il Binario 7 fa ai suoi utenti. Sì, perché il primo evento a godere del servizio, come spiega il direttore amministrativo del teatro Gregory Bonalumi, potrebbe essere già lo spettacolo di Capodanno a cui i ragazzi disabili del Progetto Tiki Taka parteciperanno in veste di camerieri.

Poi il servizio verrà offerto come opzione in più a chi affitta le sale del Binario 7 per eventi o conferenze oltre che ai fruitori della stagione “Teatro + tempo famiglie“, la domenica pomeriggio, per la merenda dei piccoli spettatori.

Il progetto Tiki Taka ha coinvolto 10 cooperative che gestiscono i centri diurni, per la formazione di ragazzi disabili nei settori cucina, servizio e sala bar. Al Binario 7 saranno coinvolti, per ogni evento, 4 ragazzi con il proprio educatore. Per il momento sono stati formati una cinquantina di ragazzi. "Ci piace coinvolgere i ragazzi dei centri diurni – commenta Giovanni Vergani (nella foto sopra), coordinatore del Progetto Tiki Taka – come prima esperienza e poi come tirocini, in vista di inserimenti lavorativi. Negli anni abbiamo realizzato 200 tirocini e 26 inserimenti lavorativi. Il TikiCatering si propone come occasione di formazione anche per mamme che vogliono rientrare nel mondo del lavoro. È stato sviluppato in accordo con il centro di produzione della Cooperativa lavoro di Concorezzo e ha permesso anche l’avvio del Birrificio artigianale Alma e di 4 eventi di catering".

Il progetto Tiki Taka lavora in un’ottica di sviluppo e di inserimento lavorativo di persone con disabilità, non fermandosi al solo aspetto di difficoltà, ma valorizzando i punti di forza di ciascuno e offrendo formazione per una collocazione lavorativa che identifica un ruolo sociale e quindi un motivo importante per andare incontro al mondo ogni mattina.

I ragazzi di Tiki Taka hanno già collaborato con Binario 7, partecipando al format radiofonico Radio Binario 7, al programma sportivo della radio e alle attività proposte dall’associazione e compagnia teatrale “Il Veliero“.

Approfittando anche del bando “Emblematici provinciali 2022“ di Fondazione della Comunità Monza e Brianza che mette a disposizione un tesoretto di 400mila euro per attività sociali, in pacchetti da 80mila euro l’uno, fra cui quello per il TikiCatering, volto alla formazione e l’inserimento lavorativo di 150 ragazzi in due anni, promuovendo lo sviluppo di capacità relazionali, di senso di responsabilità e autonomia. Il rinnovo e l’adeguamento del bar del teatro Binario 7 di Monza comprende pavimentazione, imbiancatura, nuovo arredo, decorazioni, contropannellatura del soffitto, verifica dello stato di conservazione degli infissi, allestimento del giardino esterno con piante fonoassorbenti e antismog.