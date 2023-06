Tanta Gioia sui pattini Nella gara più difficile finalmente il tricolore

di Barbara Calderola

Nella sua teca personale c’erano già due titoli pesanti, campionessa del mondo junior 2019 e vice europea 2022, ma adesso Gioia Belloni ha realizzato il sogno più grande: è campionessa italiana assoluta di pattinaggio artistico seniores.

Il traguardo per l’atleta 21enne di Cornate è arrivato a Prato, nella gara più difficile della stagione dove le aspiranti, tutte decise ad arrivare prime, si sfidano per contendersi il podio più ambito, il solo lasciapassare per le convocazioni internazionali.

E come tutte le gare che si rispettino, la brianzola ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo, nella terza prova dopo un avvio in cima alla classifica provvisoria e qualche incertezza nella seconda, ha sbaragliato la concorrenza dominando la competizione. Ha dimostrato carattere e sangue freddo recuperando il terreno perso dietro all’emiliana Ilaria Beretti. "È un medaglia pesantissima che si aggiunge al nostro ricco palmares nazionale e internazionale – dice Valentina Merlo, presidente del Pattinaggio Cornate d’Adda Asd –. Spero che questo risultato sia per tutti un sostegno nelle fatiche quotidiane e uno stimolo per le sfide future". Michele Terruzzi, tecnico della Nazionale da sempre allenatore di Gioia, non trattiene l’emozione: "Per rivivere un podio italiano nella massima categoria devo tornare al 2008 con Roberto Riva. Gioia ha vinto nella categoria assoluta coronando nel migliore dei modi anni e anni di lavoro, tanti sacrifici. È un titolo davvero prestigioso che al femminile mancava".

Per l’atleta, che si allena nel palazzetto vicino a casa da quando ha 4 anni, il sogno è diventato realtà: "Nel 2022 sono arrivata seconda – racconta – il titolo mi era sfuggito per un soffio. Quest’anno ci tenevo davvero a portarmi a casa la medaglia che inseguivo da tempo. Non è stata una gara facile: mi sono agitata nella boccola e nel terzo esercizio ero molto stanca, ma ho stretto i denti e ce l’ho fatta. La verità è che non riesco ancora a crederci". Prossimo impegno: i Mondiali in Germania, a ottobre.