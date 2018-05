Monza, 21 maggio 2018 - Ventuno persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Monza in esecuzione di un'ordinanza del gip della città lombarda per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. Tra gli arrestati, dieci dei quali in carcere, un ex magistrato e due avvocati. Gli arresti sono stati eseguiti nelle province di Milano, Monza Brianza, Lecco, Bologna, Asti e Reggio Calabria.

L'inchiesta, chiamata Domus Aurea, nasce da un esposto di una lista d'opposizione di un Comune della provincia di Monza Brianza che aveva denunciato presunte irregolarità nell'esecuzione di alcuni lavori pubblici, portati a termine in modo non conforme al capitolato. In cambio pubblici ufficiali avrebbero preso tangenti. I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti dalla Guardia di finanza di Monza, a seguito di un'inchiesta che ha portato allo smantellamento di un gruppo di società riconducibili a Giuseppe Malaspina, imprenditore edile calabrese residente in Brianza accusato, tra le altre cose, di aver emesso fatture per operazioni inesistenti per un ammontare di circa 95 milioni di euro, con distrazioni patrimoniali per un valore di 234 milioni di euro. Attorno all'imprenditore ruotava un gruppo di professionisti che hanno messo a disposizione le proprie competenze per realizzare un sofisticato sistema di società finalizzato alla distrazione di capitali. Una vera e propria rete con una “minuziosa divisione di ruoli”, in cui il ruolo di commercialisti, geometri, ingegneri, avvocati “è risultato - come hanno spiegato i pm titolari dell’indagine, Salvatore Bellomo e Giulia Rizzo - imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi dell’imprenditore”.

Tra i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Monza nel corso dell'operazione c'è anche l'hotel Cà Sagredo di Venezia che, fino a poche settimane fa, ospitava "Support", opera costituita da due grandi mani dell'artista Lorenzo Quinn, installata in occasione della Biennale d'arte e rimossa ai primi di maggio. Sequestrati anche lo stabile che ospitava l'hotel Gritti di Milano, a pochi metri dalla Scala, e un maneggio a Oggiono (Lecco). Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. Complessivamente è stato disposto il sequestro preventivo di 28 unità immobiliari, quote societarie e disponibilità finanziarie, oggetto di distrazione, per un valore complessivo di 9,3 milioni di euro, finalizzato alla confisca fino a concorrenza dell'importo di circa 10 milioni di euro, corrispondente all'imposta evasa.