Studenti in pole position col decalogo del FuoriGp

Da Gp di Monza a Gp X Monza. Come? Con dieci idee degli studenti, che possano vestire ancora di più a festa Monza, e portare nuovo indotto durante il Gran premio di Formula 1. È questo l’obiettivo del nuovo progetto lanciato da Fondazione ITS AMMI per l’anno scolastico appena iniziato. Un progetto di marketing territoriale che vedrà come assoluti protagonisti i propri studenti tra i 18 e i 20 anni che frequentano i corsi di Istruzione Tecnologica Superiore post-diploma (ITS) in Sport Manager e in Digital Marketing: percorsi di formazione terziaria professionalizzante, pensati per proiettare gli studenti verso il mondo del lavoro. L’obiettivo è arrivare a elaborare un “Decalogo di Idee Progettuali“ da portare al tavolo delle istituzioni, per riuscire a far mettere una marcia in più a tutto ciò che è il contorno del Gran premio: il FuoriGp e non solo. Con i relativi, potenziali, benefici per il tessuto sociale ed economico. Sessanta studenti delle due classi del primo anno lavoreranno per 32 ore al progetto, una sorta di Gp-Lab in aula, ma anche con uscite didattiche, per visitare l’autodromo, per riscoprire le bellezze storiche e architettoniche del territorio da valorizzare, per mappare i luoghi chiave e magari identificarne di nuovi per gli eventi del FuoriGp. E anche per ascoltare umori, opinioni e proposte dei cittadini e delle varie categorie imprenditoriali - commercianti, artigiani, titolari di bar e ristoranti, hotel - in merito al periodo in cui si svolge la gara. Poi, con la regìa dei docenti, gli studenti inizieranno l’elaborazione delle idee fino a farle diventare veri progetti.

"Sappiamo che il Gp è il fiore all’occhiello della città e sappiamo anche che è a rischio – spiega il presidente di Fondazione AMMI Luca Massone –. Non pensiamo di poterlo salvare, ma siamo certi di poter condurre un progetto molto formativo per i nostri studenti e che potrebbe produrre delle idee e proposte interessanti. Crediamo che Monza meriti il Gran premio e la città debba poter godere a pieno di un evento tanto grande, amplificandone l’indotto e l’impatto positivo per tutti i cittadini, anche i non appassionati. Il Comune e i vari enti coinvolti fanno già molto e vanno ringraziati: noi vogliamo proporre un tassello in più di questo complesso e affascinante puzzle". L’intenzione è che gli studenti possano essere di stimolo e di aiuto, iniettando nuova linfa nella grande macchina organizzativa. Ogni studente dovrà consegnare le sue 5 idee. Le migliori 10 comporranno il documento con le “Top 10 Ideas“. Lo studente che avrà elaborato la proposta migliore vincerà un biglietto per il Gran premio del 2024.