Stoccaggio delle merci: serve un tirocinante

Azienda leader nella vendita all’ingrosso di prodotti farmaceutici, nella logistica, nel supporto agli studi clinici e in altre soluzioni sanitarie innovative per farmacisti indipendenti, produttori farmaceutici e strutture sanitarie con sede operativa a Vimercate ricerca 1 tirocinante addetto al magazzino che si occupi, in affiancamento al senior, della rilevazione dello stato delle merci, stoccaggio delle merci negli appositi spazi di magazzino. Si richiedono diploma, gestione della posta elettronica e inglese discreto preferibile, propensione all’apprendimento. Si offre: iniziale inserimento in tirocinio 3+3 con indennità di partecipazione e prospettiva assunzione. Orario su due turni (mattina o pomeriggio) dal lunedì a venerdì, full time di 40 ore settimanali. Inviare candidature con curriculum vitae a ido.vimercate@afolmb.it, indicando il riferimento dell’annuncio di lavoro 5MAY2510.