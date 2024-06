Monza, il glorioso stadio Sada sarà rimesso a nuovo

Un pezzo di storia del calcio monzese si rifà il look. Stanno per prendere il via, in questo mese di giugno, i lavori per gli spogliatoi nuovi e la riqualificazione della biglietteria dello stadio Sada, storico impianto sportivo dove una volta giocava il Monza, attualmente terreno degli incontri della squadra di calcio femminile della Fiammamonza e della Juvenilia, che milita in Prima categoria.

In tutto per la ristrutturazione saranno investiti 270mila euro, destinati, in una quota di 60mila euro per gli spogliatoi nuovi, e per i restanti 210mila alla riqualificazione della biglietteria, alla demolizione della gradinata ad uso tribuna e al rifacimento della pavimentazione in asfalto dell’area, grazie al finanziamento di Regione Lombardia. Il progetto di ristrutturazione degli spogliatoi prevede diversi interventi per migliorarne l’accessibilità, a partire da una riorganizzazione degli spazi interni e dalla sostituzione delle porte in laminato con nuove in alluminio. Saranno inoltre eliminati i piatti doccia esistenti, per lasciare spazio a una nuova pavimentazione continua a filo pavimento. Verranno anche posati nuovi rivestimenti in piastrelle nelle zone dei bagni, nei disimpegni e nelle docce, fino a un’altezza di 2,20 metri. All’interno degli spogliatoi, le panche perimetrali in muratura saranno demolite. Saranno infine rinnovati i servizi igienici dedicati alle persone con disabilità, con l’installazione di nuovi lavabi, sanitari, rubinetterie e accessori che permettono un agevole utilizzo e movimento delle carrozzine. Per quanto riguarda gli altri interventi, le opere consistono nel consolidamento statico della biglietteria – edificio isolato che si sviluppa complessivamente per 78 metri di lunghezza, 6 di larghezza e 3,5 di altezza –, unito al ripristino di pavimentazioni, serramenti esterni, intonaci e finiture del fabbricato; nella demolizione della gradinata centrale-est (a causa dello stato di degrado troppo avanzato), e nel rifacimento dell’area ad uso parcheggio.

Nello specifico l’intervento statico prevede un lavoro di ripristino dei copriferri, con il consolidamento della soletta tramite applicazione di lamine di rinforzo in fibra di carbonio, dopo la rimozione della porzione di manto impermeabile esistente, che verrà sostituito successivamente da uno nuovo.

A pochi passi dalla stazione ferroviaria, lo stadio da 2mila posti ha ospitato le partite dell’Ac Monza prima dell’inaugurazione, nel 1988, de l più grande e periferico stadio Briant eo, oggi U-Power Stadium. Originariamente edificato nel 1945, dal 1965 è stato intitolato a Gino Alfonso Sada, patron della Simmenthal e presidente della squadra di calcio, che tra gli anni Cinquanta e Sessanta portò la formazione brianzola in pianta stabile in Serie B sino a sfiorare addirittura in un’occasione la promozione in massima serie.