Sport, laboratorio di rap e street art. Così i giovani si mettono in gioco

Lo sport come percorso educativo alternativo, strumento di riscatto che sa parlare ai ragazzi. Un’esperienza raccontata da chi lo impiega nel contesto del carcere minorile e da una figura importante come don Gino Rigoldi. E poi laboratori sul rap, un festival musicale giovanile con voci e talenti del territorio, corsi gratuiti di difesa personale, un laboratorio di street art con il quale realizzare un grande murale collettivo e azioni di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare. Una raffica di iniziative per coinvolgere i giovani brianzoli. È quanto messo in campo dai due progetti “Fuori la voce! Educazione, esperienze e training per e con i giovani” e “B-Young-Network Giovani in Brianza”, che hanno Lissone come capofila e a cui prendono parte i Comuni dell’Ambito territoriale di Carate.

Già oggi alle 10 nella piazza della frazione lissonese di Bareggia si terranno lezioni gratuite di difesa personale guidate dal Judo Club cittadino, replicate poi domenica 15 al Laghetto del Bosco Urbano e domenica 22 al Parco della Resistenza di via don Minzoni. Sempre a Lissone, mercoledì alle 20.30, Palazzo Terragni ospiterà l’incontro dal titolo “Giovani e futuro: costruire opportunità tra sport ed educazione”, con don Gino Rigoldi, storico cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, e Francesco Balconi, maestro di judo all’interno dello stesso istituto penale.

Da lunedì 23 a venerdì 27 in città si svolgerà pure il “Rap Camp”, una settimana di laboratorio musicale per ragazzi dai 14 anni in cui imparare a creare brani rap insieme ad educatori e musicisti esperti, mentre il 18 luglio piazza Libertà farà da scenario per il festival musicale “Lissone Young Music”. A Besana, tra mercoledì 25 e il 31 luglio, è in programma lo “Street Art Lab” guidato dall’artista Mira De Hoogh, con cui si realizzerà un murale sulle pareti del parcheggio coperto della palestra Monti.

Un laboratorio di street art si terrà da lunedì 16 anche al Centro Cubotto di Lissone, sotto il titolo “Beyond the wall”, con l’artista Luogocomune. A Biassono domenica 15 “Mangia come vivi”, un’iniziativa per sensibilizzare sullo spreco alimentare. Sabato 29 da Carate partirà un trekking in collaborazione col Cai, con salita all’Alpe Campagneda in Valmalenco insieme a una botanica. A luglio e agosto, infine, a Lissone, Carate, Albiate, Macherio e Sovico ci sarà “Useful work”, un’esperienza educativa che vedrà i ragazzi impegnati in lavori utili alla collettività.

Fabio Luongo