Il Mosè Bianchi festeggia il titolo di Debate

Il Mosè Bianchi è campione italiano di Debate. A Misano Adriatico si è svolta la finale del campionato, giunto alla quinta edizione. Una tre giorni di sfide in cui centinaia di studenti provenienti da tutta Italia si sono affrontati con rigore logico e spirito sportivo. A salire sul gradino più alto del podio nella categoria High School-English è stata la squadra dell’Istituto Mosè Bianchi di Monza. Il campionato, promosso dalla Società nazionale Debate italia, è uno degli appuntamenti più attesi del panorama educativo. Nato con l’obiettivo di diffondere la pratica del debate nelle scuole e nelle università, si propone di formare cittadini consapevoli in grado di esprimere e difendere le proprie idee con rispetto, logica e documentazione.

"Durante un dibattito - sottolinea la prof Una Harnet - gli studenti imparano a mettersi nei panni dell’altro, a rispettare opinioni diverse, a gestire il tempo e le emozioni, a collaborare in squadra. Il debate insegna a pensare in modo strutturato, a ricercare fonti attendibili, a costruire argomentazioni solide". Giada Gambino, brillante nella costruzione delle tesi e nella capacità di sintesi, ha saputo colpire per chiarezza e incisività. Soufiya Golshan, impeccabile nella ricerca delle fonti e nella solidità delle confutazioni, ha portato nei dibattiti una precisione logica da fuoriclasse. Mario Mancino, trascinante e incisivo, ha impressionato per la sicurezza con cui ha saputo ribaltare i round più difficili. Arianna Rizzato, pur non avendo potuto prendere parte alla finale di Misano, si è distinta per chiarezza ed efficacia argomentativa, classificandosi sesta nella classifica generale in lingua inglese. Fondamentale il contributo di ricerca di Noelle Bonafede e Simone Torri.

C.B.