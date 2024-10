Spazi rinnovati. I bimbi del nido tornano a casa

I piccoli alunni dell’asilo nido di via San Giuseppe dopo le vacanze di Natale torneranno nelle loro aule. I bimbi, che nel 2023-24 erano stati trasferiti negli spazi della scuola primaria di via Manzoni, ritornano a casa. La struttura è stata demolita e rifatta a nuovo nell’ala più datata del nido. L’intervento è stato finanziato con i fondi Pnrr pari a un milione e 680 euro. L’intervento di riqualificazione ha interessato tutta l’ala vecchia, dalla quale sono stati ricavati 10 posti in più rispetto ai 50 di prima della realizzazione dell’opera.

"Il nostro obiettivo è di riportare i bambini in via San Giuseppe al rientro delle vacanze natalizie – spiega il sindaco Samuele Consoni –. I lavori stanno rispettando la tabella di marcia, anche se tutta questa pioggia rende tutto più difficile". La nuova aula accoglierà i piccolissimi ospiti del nido, mentre i bambini della scuola primaria saranno spostati nell’ala che si affaccia su via San Giuseppe e che non era stata toccata dalla ristrutturazione finanziata dal Pnnr. La giunta Consonni ha pagato con risorse dell’ente comunale per rinnovare anche gli spazi della sezione primavera. Il parquet è stato levigato e le pareti rinfrescate. Al rientro delle vacanze di Natale, alunni e famiglie troveranno gli esterni uguali a come li hanno lasciati. Infatti, l’imbiancatura dei muri esterni sarà realizzata in un secondo tempo, anche se i bambini saranno all’interno del plesso scolastico. La rinnovata struttura del nido potrà ospitare fino a 60 bambini di età tra i 3 anni e i 24 mesi; all’interno sarà presente uno spazio ad uso esclusivo dei lattanti dai 3 ai 12 mesi, i posti riservati per questi piccolissimi saranno 12, sui 60 totali.

Son.Ron.