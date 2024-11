Spari all’alba in centro Desio. Un giovane ferito alla gamba

Spari all’alba nel centro cittadino. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Desio per ricostruire la dinamica dell’evento violento avvenuto nella prima mattinata delle 4.56 di ieri.

Qualcuno avrebbe udito rumori simili a degli spari ed ha allertato il 118 e il 112. Un giovane è rimasto ferito. La richiesta di intervento in codice rosso ha visto arrivare a sirene spiegate il servizio di emergenza urgenza. In via Garibaldi a Desio, è arrivata un’ambulanza e, insieme, anche una gazzella dei Carabinieri.

Il giovane, un ventunenne di nazionalità straniera, è stato colpito a una gamba, ed è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Dalle prime informazioni circolate ci sarebbe stata una lite tra ubriachi in strada poi degenerata. La dinamica dell’atto violento è al vaglio dei carabinieri, al lavoro per capire cosa realmente sia successo. Interrogato anche il giovane ferito, finito in ospedale e poi dimesso in mattinata.

Son.Ron.