Il sottopasso ferroviario si dovrà fare più a valle, dove non esiste rischio idrogeologico. Autostrada Pedemontana Lombarda ha risposto alla segnalazione del WWF Lombardia sull‘incompatibilità di due opere complementari previste nel 2009 nei pressi dello svincolo di Meda, dove il progetto interagisce con l’attraversamento delle Ferrovie Nord.

Si tratta del sottopasso di via Seveso-via Cadorna e dello spostamento del torrente Tarò-Certesa. Queste opere, spiega il presidente del WWF Lombardia, il geologo Gianni Del Pero, dovranno essere progettate da Ferrovie Nord su incarico di Pedemontana, ma le nuove norme vietano di costruire nelle zone a rischio alluvione e il WWF ha segnalato il caso. Pedemontana si è impegnata a tenerne conto. "Ferrovie Nord dovrà tenere conto delle prescrizioni del Cipe che vietano di costruire in zone esondabili e Apl ha accolto l’invito del WWF a rivedere il progetto spostandolo a valle, dove no c’è riuschio idrogeologico", spiega Del Pero. La comunicazione è stata inviata da Apl (Autostrada Pedemontana Lombarda) a tutti gli Enti e le Società coinvolte, Regione, CAL, Comune di Meda e a Ferrovie Nord. "In particolare a quest’ultima la lettera ricorda che la progettazione delle opere dovrà sottostare alle prescrizioni emanate dal Cipe in occasione dell’approvazione del progetto definitivo dell’Autostrada Pedemontana Lombardia", spiega Del Pero. ll WWF ha quindi ribadito l’invito a rivedere il posizionamento dell’opera di superamento della ferrovia. Conclude Del Pero: "La realizzazione di ogni singola opera dovrà essere regolarizzata ed ottenere la necessaria approvazione dall’Ente idraulico competente. Autorizzazione che a oggi non è stata rilasciata anche perché si dovrà contestualmente verificare la conformità delle opere in progetto al Piano di Gestione del Rischio Alluvionale che descrive per l’asse di via Seveso-Via Cadorna e zone limitrofe uno scenario di pericolosità di media probabilità con alluvioni e rischio idraulico molto elevato".

"La progettazione esecutiva delle opere relative al sottopasso delinea FN Seveso -Asso, in via Seveso -Cadorna di Meda - è scritto sulla missiva di Autostrada Pedemontana- dovrà necessariamente ottemperare tutte le prescrizioni adottate dal Cipe".