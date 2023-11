Simpatico, ma di carattere: Cal cerca una famiglia

Piccolo sì, ma anche "impegnativo". Perché quella taglia che raggiunge pochi kg di peso in realtà è un concentrato di energia, di voglia di giocare, fare nuove esperienze pur non disdegnando le coccole. Dall’Enpa di Monza si cerca una famiglia speciale per Cal, un meticcio (incrocio pinscher) di 3 anni giunto in canile a giugno. Anche Cal è uno dei tanti cani che nel corso di quest’anno sono stati ceduti e che adesso sono in attesa di una seconda famiglia. Anche se è certamente più semplice l’adozione di un cane di piccola taglia, non sempre il carattere forte dell’animale è un elemento che conquista i potenziali adottanti così che per Cal si chiede una sorta di "adozione del cuore". Il simpatico meticcio dal pelo color nocciola è molto socievole. "Sicuramente nella sua vita ha fatto poche esperienze, ma è un tipino molto positivo, basta fargli provare un’esperienza nuova con i giusti modi e lui è subito pronto ad accogliere la novità e a risperimentarla – si legge nella sua scheda di presentazione –. Si è ben presto abituato anche ad indossare la pettorina, sicuramente prima del suo arrivo in canile non avrà avuto modo di fare molte passeggiate, nonostante ciò a guinzaglio è bravo, adora fare delle belle e lunghe passeggiate, purtroppo però se incontra qualche cane tende ad essere un po’ caciarone".

Chi è interessato a Cal può inviare un’email a canile@enpamonza.it oppure telefonare al numero 039.83.56.23, operativo ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

B.Api.