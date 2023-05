"Si abbassa l’età dei consumatori Gli stupefacenti già a 12-13 anni"

"Un’operazione eccellente, abbiamo dato un duro colpo al traffico e allo spaccio di cocaina. Un’indagine portata avanti dalla polizia di Stato con tutte le sue articolazioni e dalla magistratura". Esprime soddisfazione il questore Marco Odorisio – barese, classe 1965 – alla guida da poco più di un anno della Questura di Monza e Brianza.

"Abbiamo individuato un canale sicuro di approvvigionamento che importava cocaina grezza – spiega –. Criminalità organizzata di stampo mafioso? No, piuttosto un gruppo criminale transnazionale strutturato in grado di raffinare e immettere sul mercato un prodotto finito e quantitativi di stupefacente importanti destinati a soddisfare non solo le richieste brianzole ma di tutta la Lombardia".

C’è una riflessione amara da fare. Gli stupefacenti e la cocaina in particolare hanno un importante mercato in Brianza e un generale nel Nord Italia. "L’operazione svolta dalla polizia di Stato si inquadra in una più ampia attività di prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare al contrasto dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, fenomeno assai diffuso tra i giovani che si avvicinano alla droga in età sempre più precoce. C’è una soglia di età anagrafica sempre più bassa fra i consumatori che parte già dall’età di 12-13 anni"

